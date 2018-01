Na alcohol- en drugstest: vermoeidheidsmeter 00u00 0

De alcohol- en de drugstest kennen we al, maar Franse wetenschappers hebben nu ook een speekseltest ontwikkeld die vermoeidheid opspoort. Onvoldoende uitgeslapen achter het stuur zitten, ligt bij 10 tot 25 procent van de ongevallen aan de basis. Na testen met zeventien proefpersonen die twee nachten op rij amper drie uur hadden geslapen, hebben experts van het slaapcentrum van ziekenhuis Hôtel Dieu in Parijs ontdekt dat twee stoffen in speeksel iets zeggen over de graad van vermoeidheid: het hormoon cortisol en het enzym alfa-amylase. Die stoffen geven de activiteit van het zenuwstelsel aan. Lage waarden wijzen op slaaptekort en willen zeggen dat iemand niet fit genoeg is om te presteren of om achter het stuur te kruipen. Vias is blij met de nieuwe test, want op dit moment is er geen meetinstrument voor vermoeidheid. De speekseltest zal wel nog niet meteen op de markt komen. Vias raadt aan om maximaal twee uur aan één stuk te rijden. (KAV)

