Na achtste poging top 10-scalp beet 06 juli 2018

Achtste keer, goede keer voor Alison Van Uytvanck. Bij haar achtste poging tegen een top 10-speelster was het raak. Tegen Radwanska, Bencic en Cibulkova was ze er al een paar keer dicht bij, maar verloor ze telkens in drie sets. Tegen Wozniacki en Serena Williams verloor ze telkens kansloos in twee sets. Tegen Muguruza was het dus wel prijs. (KDZ)