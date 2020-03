Exclusief voor abonnees Na acht jaar wachten: dan toch adoptiekindje voor Jonathan en Sven uit 'Vandaag over een jaar' 03 maart 2020

In de laatste aflevering van 'Vandaag over een jaar' was hun ontgoocheling zichtbaar. Sven (36, rechts) en Jonathan (36, l.) moesten Cath Luyten melden dat ze er niet in waren geslaagd een kindje te adopteren. Ze stonden op nummer 18 op de wachtlijst, toen Cath bij hen aanklopte. Omdat er jaarlijks zo'n 24 kindjes geadopteerd worden, zou ook hun kinderwens gauw vervuld worden, toch? Maar een jaar na datum kwam het koppel alsnog kinderloos aan in de studio.

