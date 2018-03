Na acht jaar is proces treinramp Buizingen in zicht 27 maart 2018

Nog dit jaar zou het tot een proces rond de treinramp in Buizingen moeten komen. Vrijdag beslist de raadkamer of de treinbestuurder, de NMBS en Infrabel zich voor de politierechtbank zullen moeten verantwoorden voor de treinbotsing van 2010, waarbij 19 doden vielen. De bestuurder zou een stoplicht genegeerd hebben en de spoorbedrijven wordt nalatigheid verweten. Nog voor de zomer zou de zaak dan ingeleid worden voor de politierechtbank van Halle. De advocaat van de treinbestuurder kondigde wel al meteen aan dat zijn cliënt in het Frans - en dus voor een andere rechter - berecht wilde worden. "Dit is echter geen vertragingsmanoeuvre", aldus meester Dimitri de Béco. "Het dossier is al grotendeels vertaald, dus in het najaar zou het eigenlijke proces kunnen plaatsvinden." (WHW)

