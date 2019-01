Na 83 dagen al weer weg. Het kan nog beter/slechter 21 januari 2019

Na amper 83 dagen dienst is Trond Sollied alweer op de keien gezet bij Sporting Lokeren. Dat is snel, maar het kan sneller. Dat bewijst onderstaand lijstje, aangevoerd door Herman Helleputte, die in januari 2015 al na twee dagen de handdoek in de ring gooide bij Lierse wegens gezondheidsredenen.

