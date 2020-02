Exclusief voor abonnees Na 8 maanden: eindelijk weer koers voor Froome UAE Tour 24 februari 2020

Honderdvijftiende, in dezelfde tijd als ritwinnaar Pascal Ackermann. Dat had slechter gekund voor Chris Froome, die voor het eerst in acht maanden weer een koers heeft gereden. Zo verloor Victor Campenaerts 1:06 in de eerste rit van de UAE Tour. Froome bleef, in tegenstelling tot Campenaerts, wél in het peloton en daar was hij blij mee.

