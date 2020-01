Exclusief voor abonnees Na 75 jaar blijft verdriet even groot 28 januari 2020

In Polen is gisteren de 75ste verjaardag van de bevrijding van het nazi-concentratiekamp Auschwitz-Birkenau herdacht. Op 27 januari 1945 trokken Russische Sovjetsoldaten het kamp binnen. De nazi's waren toen al gevlucht en ze vonden er nog geen 10.000 overlevenden, de meesten doodziek en erg verzwakt. In totaal kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog 1,1 miljoen mensen om in het vernietigingskamp, onder hen meer dan 865.000 Joden die onmiddellijk naar de gaskamers werden gebracht. Ruim 200 overlevenden van het kamp woonden de herdenking bij: voornamelijk bejaarde Joden die er verre reizen uit onder meer Israël, de VS, Australië, Peru en Rusland hadden opzitten. Zij verloren ouders en grootouders in Auschwitz of andere kampen van de nazi's, en werden bij hun terugkeer vergezeld door hun kinderen, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen. De overlevenden legden kransen neer aan de 'dodenmuur', waar duizenden slachtoffers werden geëxecuteerd. Velen konden daarbij hun tranen amper bedwingen. De presidenten van Polen en Israël riepen op meer inspanningen te leveren om het antisemitisme wereldwijd te bestrijden. Voor ons land waren koning Filip en koningin Mathilde, premier Sophie Wilmès en Europees Raadsvoorzitter Charles Michel aanwezig. Ook de Nederlandse premier Mark Rutte, die het voorbije weekend excuses aanbood voor de Nederlandse houding tegenover de Jodenvervolging, was erbij. (LB)

