Na 68 jaar stilte zegt omhelzing alles

Toen dit tweetal elkaar gisterochtend in de armen viel, volgden vanzelfsprekend de tranen. Ri Sang Chol was een kleuter van vier toen hij voor het laatst zijn moeder Lee zag. Intussen is hij er 72, de vrouw aan zijn zijde 92. De twee waren bij de 89 gelukkigen die in aanmerking kwamen voor een Koreaanse familiehereniging waar zeker 57.000 Noord- en Zuid-Koreanen zich voor hadden opgegeven. De families raakten in 1950 van elkaar gescheiden door de splitsing van het Koreaanse schiereiland. Lee en haar dochter bereikten uiteindelijk Zuid-Korea, maar haar man en zoon bleven achter. De toenadering tussen beide buurlanden bracht hen na 68 jaar weer samen.

