Na 57 jaar opnieuw sneeuw in Los Angeles 23 februari 2019

Het was van 1962 geleden dat de bewoners van Los Angeles nog sneeuw zagen. Ze keken dan ook raar op toen de witte vlokjes uit de lucht vielen. Onder andere in Malibu en West Hollywood - waar het in de winter gemiddeld 14 graden is - werd de grond bedekt met een wit laagje, al smolt dat alweer enkele minuten later. Veel bekende sterren uitten hun verwondering op sociale media . Zo deelde acteur Jerry O'Connell, bekend van de film 'Stand By Me', een filmpje op Twitter. Vol verbijstering toont hij er de sneeuwvlokken op zijn auto: "Het is op dit moment aan het sneeuwen in Californië. Kijk dit eens. Sneeuw, geen hagel, sneeuw. Het is waanzinnig." (AVA)