Na 55 jaar in Bundesliga Hamburg degradeert (en Wolfsburg profiteert) 14 mei 2018

00u00 0

De laatste Bundesliga-dino is uitgestorven. Na 55 jaar degradeerde Hamburg zaterdag voor het eerst in zijn geschiedenis. HSV won wel (2-1) van Mönchengladbach, maar door de zege van concurrent Wolfsburg viel het doek alsnog over de traditionsverein. In het Volksparkstadion, waar een grote klok tot op de seconde de periode in de Bundesliga bijhield, was de ontgoocheling enorm. In de slotminuten gooiden fans vuurpijlen en rookbommen op het veld. Een indrukwekkende politiemacht, inclusief paarden en honden, moest de gemoederen bedaren. Koen Casteels, Divock Origi en Landry Dimata kunnen zich met Wolfsburg redden via barrageduels. (VDVJ)