Na 51 jaar zit Herman De Croo in geen enkel parlement meer 15 juli 2019

Open Vld-nestor Herman De Croo (81) zegt na 51 jaar zetelen het parlement vaarwel. Hij werd vlot verkozen, maar zou meteen zijn zetel afgeven aan eerste opvolger Freya Saeys. Hij bleef uiteindelijk nog even om te voorkomen dat Filip Dewinter (VB) de openingszitting zou leiden. Die was dit weekend toch eventjes aan zet, tot N-VA'er Wilfried Vandaele werd verkozen tot parlementsvoorzitter. Hij volgt Kris Van Dijck op, die donderdag ontslag nam. De Croo is niet van plan zich te vervelen tijdens zijn pensioen: "Ik heb te veel ander werk." Helpen in het huishouden zit er dus niet meteen in, gaf hij gisteren toe in 'VTM Nieuws'. "Ik kan nog geen banaan pellen." (ARA)

