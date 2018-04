Na 40 verkiezingen komt de 41ste De Croo in tranen op hulde 26 april 2018

Tranen, zoenen, omhelzingen: met veel emotie en egards is gisteren in het Vlaams halfrond de vijftigste verjaardag van de parlementaire carrière van Herman De Croo gevierd. 40 verkiezingen en zes staats- hervormingen maakte de Brakelse liberaal van 80 vanop de eerste rij mee sinds hij in 1968 volksvertegenwoordiger werd en daarna niet meer uit Brussel weg te branden was. Ook na een halve eeuw is De Croo nog niet uitverteld. Later dit jaar brengt hij een vuistdik boek uit over zijn carrière en het zit er dik in dat hij in 2019 nog eens op een Open Vld-lijst zal staan. "Ik zou liever hebben dat de partij mij niet meer nodig heeft, maar ze kan op mij rekenen. Onlangs werd ik op straat in Gent toegejuicht door een groep jongeren. Dat konden de kleinkinderen van mijn eerste kiezers geweest zijn." Of hij na 2019 nog zal zetelen, laat de strateeg diplomatisch in het midden. "Wat ik zeker nog zou willen doen, is mijn ervaring doorgeven aan jonge politici. De democratie heeft nood aan meer echte carrièreparlementairen, die risico's nemen. Nu zitten er te veel gedetacheerde ambtenaren in het halfrond, te veel mensen met een parachute." (DDW)

