Na 35 uur bij temperaturen tot -27° levend van onder puin gehaald

Een mirakel in de Russische Oeral. Liefst 35 uur na een gasexplosie in een appartementsgebouw die het leven kostte aan zeker 7 mensen, is een jongetje van 10 maanden levend van onder de brokstukken gehaald. Nadat een hulpverlener gehuil had horen opstijgen uit het puin werd meteen een grootschalige reddingsactie opgezet. Met succes. Het jongetje kon overleven doordat het in een wiegje lag en warm was ingepakt - geen overbodige luxe, want de temperatuur daalde er 's nachts tot 27 graden onder nul. De baby is intussen herenigd met z'n mama.

