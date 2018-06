Na 25 jaar krijgt 'Dag Sinterklaas' een nieuw seizoen 06 juni 2018

Goed nieuws voor alle brave kinderen: er komt een nieuw seizoen van 'Dag Sinterklaas', en dat liefst een kwarteeuw na de originele reeksen. Ketnet start over enkele maanden met de opnames. Net als toen giet Hugo Matthysen alle kennis en wijsheid van de Sint in een scenario. De regie is in handen van Stijn Coninx. In het najaar van 2019 komen de afleveringen op tv. Ketnet stopt de klassieker wel in een modern jasje, en ook de goedheilig man heeft naar verluidt een verjongingskuur ondergaan. "Sommigen beweren dat Sinterklaas vanaf 2019 wel eens een beetje op een dolfijntje uit Bavikhove zou kunnen lijken", klinkt het met een knipoog. Ook keek de Sint jarenlang het liefst naar de film 'Daens', maar onlangs is hij fan geworden van 'In de gloria' - vooral van de sketches met Gerrit Callewaert. Naar eigen zeggen kijkt hij ernaar uit om de filmploeg weer in Spanje te ontvangen. (MVO)

