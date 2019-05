Exclusief voor abonnees Na 200 jaar brouwt abdij van Grimbergen weer bier 22 mei 2019

Binnen de muren van de abdij van Grimbergen zal opnieuw bier gebrouwen worden, zij het kleinschalig. De werken aan de nieuwe microbrouwerij starten in augustus en in de tweede helft van 2020 moet het eerste brouwsel klaar zijn. Het gaat om een initiatief van de abdij, samen met Carlsberg en Alken-Maes (Heineken). Jaarlijks zal slechts voor 10.000 hectoliter 'limited editions' van Grimbergen worden gebrouwen, wat een pak minder is dan Westmalle of andere abdij- of trappistbieren. Het bierverhaal in Grimbergen kwam ten einde toen de abdij in 18de eeuw met de Franse revolutie werd opgedoekt.