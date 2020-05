Exclusief voor abonnees Na 2,5 maand eindelijk weer op het veld De BRUYNE 25 mei 2020

00u00 0

De beste speler van de Premier League traint weer. Net als zijn ploegmaats. Met het oog op de hervatting van de Engelse competitie, ten vroegste midden juni, stond Kevin De Bruyne (29) zaterdag voor het eerst in tweeënhalve maand op een trainingsveld. Coach Pep Guardiola, die zijn moeder verloor aan het coronavirus, keek toe met een mondmasker. Voorlopig zijn enkel individuele sessies toegestaan. Later deze week beslist de Premier League over de volgende fase: trainen in groep. (KTH)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen