Na 18 jaar nog slachtoffer 9/11 geïdentificeerd 12 juni 2019

Bijna 18 jaar na de aanslagen op de WTC-torens in New York is het 1.643ste slachtoffer formeel geïdentificeerd. De overblijfselen van de man - wiens naam op vraag van z'n nabestaanden niet bekendgemaakt wordt - werden in 2013 gerecupereerd nabij het inmiddels afgebroken gebouw van Deutsche Bank. Experts konden zijn identiteit achterhalen na analyse van een botfragment. In totaal kwamen bij de terreurdaad 2.753 mensen om. Het 'Office of Chief Medical Examiner' van de stad New York is onafgebroken blijven werken op het onderzoek van de bijna 20.000 menselijke resten die na de aanslagen werden gevonden. De eerste twee jaar na 11 september 2001 werden bijna 1.500 stalen geïdentificeerd, maar sindsdien is het ritme fel vertraagd.

