Exclusief voor abonnees Na 15de vonnis is rechter D'Hondt het beu: man vliegt twee jaar cel in 15 januari 2020

De Dendermondse politierechter Peter D'Hondt krijgt het op zijn heupen van veelplegers, en dat ondervond ook Bilal B. uit Temse. Die kreeg al veertien veroordelingen omdat hij ondanks een rijverbod toch achter het stuur kroop. Onder anderen D'Hondt zelf zag B. eerder al in zijn rechtbank. Gisteren stond hij nogmaals terecht voor het negeren van het rijverbod. Hij verklaarde dat het nu echt de allerlaatste keer geweest was. "Heb je dat de vorige 14 keer ook gezegd?", aldus D'Hondt. "Mijn vrouw was onwel geworden, daarom had ik het stuur overgenomen", aldus B. Het excuus hielp niet: D'Hondt gaf hem twee jaar celstraf en een boete van 8.800 euro. (KBD)