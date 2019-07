Exclusief voor abonnees Na 125 km/u in zone 70: "Schuld van de automaat" 02 juli 2019

Een 43-jarige vertegenwoordiger had een erg origineel excuus in petto voor de politierechter in Veurne om te verklaren waarom hij liefst 125 kilometer per uur reed in een zone 70. B.D. werd op 11 februari geflitst. "Enerzijds ligt het aan mijn hoge werkdruk, maar toch vooral aan mijn nieuwe wagen van het werk - een automaat. Het is door die automaat dat ik zo snel reed, ik had het niet eens door." Hij voegde er nog aan toe dat hij 70.000 kilometer per jaar aflegt. De politierechter stuurde hem op een verkeerscursus. (JHM)