Na 12 weken geeft Pippa Middleton toe: "Ja, ik ben zwanger" 09 juni 2018

00u00 0

Het gerucht deed al enkele weken de ronde, maar gisteren bevestigde Pippa Middelton (34) het goede nieuws: "Ja, ik ben zwanger." De Britse prins William en zijn vrouw Kate worden dus voor het eerst oom en tante. En in tegenstelling tot haar zus, heeft Pippa geen last van ochtendmisselijkheid. Ze is al twaalf weken zwanger.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN