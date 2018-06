Na 100 jaar weer toneel in Vlissinghe 13 juni 2018

Op maandag 25 juni organiseert de Orde van 500 een toneelvoorstelling in café Vlissinghe. Hiermee wordt aangeknoopt met een oude traditie. Vlissinghe was vroeger immers de thuisbasis van toneelgezelschappen die er zowel repeteerden als optraden. Het is honderd jaar geleden dat er nog eens een voorstelling was. 'Ons Moeder binst den Grooten Oorlog' is een eigen theaterbewerking van 'De moeder en de drie soldaten' van Ernest Claes. Ignace Goethals vertelt en acteert en Brigit Decraemer zorgt voor licht en geluid. Zij treden belangeloos op ten voordele van de Arkgemeenschap Moerkerke-Brugge. De inkom is gratis, na de voorstelling kan je een vrijwillige bijdrage doen voor de Ark. Inschrijven hiervoor is verplicht en kan via info@cafevlissinghe.be. (BHT)

