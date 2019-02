Na 100 jaar eindelijk nieuwe filmkeuring 16 februari 2019

00u00 0

Na bijna 100 jaar komt er eind dit jaar een vernieuwing van de filmkeuring. Het nieuwe systeem is gebaseerd op het Nederlandse Kijkwijzer-systeem. Op basis van een online vragenlijst worden producties geclassificeerd. Distributeurs kunnen zelf symbolen koppelen aan hun films, zoals 'angst' of 'grof taalgebruik'. Onze regelgeving dateert nog van 1920. Producten verbieden vindt mediaminister Sven Gatz niet meer van deze tijd: "We hebben een regeling nodig die aanbevelingen gebruikt in plaats van verboden, één die betere informatie geeft als een film ongeschikt is voor bepaalde leeftijden."