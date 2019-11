Exclusief voor abonnees Na 10 jaar grijs gaat NMBS voor blauw 19 november 2019

Zo'n 4.000 NMBS-medewerkers krijgen vanaf 1 juni 2020 een nieuw, donkerblauw uniform van het Belgische modemerk Xandres. Na tien jaar stapt de vervoersmaatschappij dus af van het grijs dat haar personeel nu draagt. Dames krijgen de keuze uit een broek of rok, en kunnen voortaan ook kiezen voor een kleedje. Het hemd van de treinbegeleiders wordt lichtblauw, dat van het stationspersoneel felblauw. Op de borst en kepie zal het logo van de vervoersmaatschappij staan. De nieuwe kleding wordt vanaf volgende week getest bij een dertigtal medewerkers: zij beoordelen onder meer de snit en of de kledij bestand is tegen regen en wind. Pas daarna gaan de nieuwe uniformen in eindproductie. (FT)

