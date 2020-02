Exclusief voor abonnees Na 10 goals in 7 CL-matchen: "Ik kan nog veel verbeteren" 19 februari 2020

00u00 0

Hij moet nog maar naar het net kijken of 't is raak. De duizelingwekkende stats van Erling Haaland zijn er nog wat hallucinanter op geworden. De 19-jarige Noor scoorde z'n negende en tiende goal in de Champions League. Haaland is daarmee gedeeld topschutter, ook Lewandowski heeft tien rozen achter z'n naam staan. Geen tiener deed in één seizoen trouwens beter. Haaland is ook de eerste speler die voor twee verschillende clubs (RB Salzburg en Dortmund) scoort op het kampioenenbal - in het verleden mocht je in één seizoen maar voor één ploeg uitkomen. Haaland blijft bij Dortmund trouwens scoren aan een gemiddelde van één doelpunt om de 39 minuten. Slik.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis