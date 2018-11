Na 1,5 jaar laten Syrische jihadi's Yasmine (4) vrij 27 november 2018

Anderhalf jaar heeft de moeder van de Brusselse kleuter Yasmine (4) geprobeerd om haar dochter terug te krijgen uit een Syrisch jihadistenkamp. Gisteren is het haar eindelijk gelukt. Het meisje werd in mei 2017 ontvoerd door haar geradicaliseerde vader. Die nam haar mee naar het oorlogsgebied, waar hij zich aansloot bij een terreurgroep die banden heeft met Al Qaida. Nadat de man gesneuveld was in de strijd, besliste een islamitische rechter dat Yasmine moest terugkeren naar haar moeder. Na weken wachten aan de Turks-Syrische grens heeft de moeder nu haar dochter in de armen kunnen sluiten. Volgens onze bronnen stelt het meisje het naar omstandigheden goed. "Ze was in de war en huilde veel, maar is gezond." (SRB/GVV)

