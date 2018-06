N-VA 19 juni 2018

Ik lees weer een heleboel reacties op N-VA in 'Dialoog'. Reacties die ik moeilijk kan vatten. De enige partij die voortdurend in the picture staat, is N-VA. En hoe zou dat komen? Wel, het is de énige partij die tijdens deze legislatuur zijn nek durft uit te steken. De andere regeringspartners dobberen maar wat mee en staan als eerste in de rij om kritiek te geven op De Wever, Francken en Jambon. Waar zouden we gestaan hebben zonder Theo Francken met het asielbeleid? 50 jaar en meer hebben de 'traditionelen' de kans gehad om er werk van te maken, maar ze waren te laks.

