N-VA zet eenzaamheid op programma 17 april 2018

N-VA wil eenzaamheid uit de wereld helpen en trekt met dit opvallend zacht onderwerp naar de verkiezingen. "Ruim anderhalf miljoen Vlamingen voelen zich eenzaam, blijkt uit onderzoek. Chronische eenzaamheid is echter even schadelijk als het roken van vijftien sigaretten per dag", zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA). Een minister van eenzaamheid, zoals het Verenigd Koninkrijk in het leven riep, wil de N-VA niet. De partij doet een oproep naar ideeën om eenzame mensen te detecteren en te ondersteunen. Ook de lokale besturen wordt gevraagd om dit mee op te nemen. "In Antwerpen voelen vier op de tien ouderen zich eenzaam", zegt Antwerps burgemeester en partijvoorzitter Bart De Wever (N-VA). "We willen nu van start gaan met een meldpunt waarop mensen eenzamen kunnen melden. Dan gaat er een vrijwilliger langs, of die neemt telefonisch contact op om te kijken hoe hulp geboden kan worden."

