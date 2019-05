Exclusief voor abonnees N-VA zet deur op kier voor Vlaams Belang 27 mei 2019

De indrukwekkende zege van Vlaams Belang zet het cordon sanitaire in Vlaanderen onder druk. Voorzitter Tom Van Grieken reikt alle partijen de hand, maar enkel N-VA zet de deur op een kier. "Het minste wat je kan doen, is luisteren en praten", zegt Bart De Wever. "Maar er zijn bepaalde standpunten en figuren bij die partij waar ik niet achter kan staan. We zullen zien wat Van Grieken te vertellen heeft." Belangrijke kanttekening: De Wever kan het cordon niet in z'n eentje doorbreken. N-VA en VB raken samen niet aan een meerderheid en hebben dus een derde partner nodig - maar geen enkele andere Vlaamse partij is bereid met het Belang in zee te gaan. (JBG)

