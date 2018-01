N-VA wil vuurwerk rond stadions strafbaar maken 00u00 0

In zijn voorstel voor een nieuwe voetbalwet wil N-VA-Kamerlid Brecht Vermeulen vuurwerk en voetzoekers rond voetbalstadions strafbaar maken. Dat moet gehoorschade en brandwonden bij omstaanders voorkomen. Tijdens de wedstrijd tussen Lierse en Beerschot-Wilrijk van vorige week bestookten de supportersclans elkaar nog met vuurwerkpijlen. "Mijn wetsvoorstel voorziet in bijkomende bevoegdheden voor de politie om pyrotechnisch materiaal te onderscheppen. In een straal van maximaal 5 kilometer rond het stadion zal het gebruik en bezit hiervan strafbaar zijn."