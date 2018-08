N-VA wil vervaldatum op bepaalde producten weg: “Stop met pasta en chips weg te gooien” FIEN TONDELEIR & ASTRID ROELANDT

24 augustus 2018

00u00 1 De Krant Heel wat Belgen gooien voedingswaren zoals rijst, pasta en chips in de vuilnisbak zodra de vervaldatum overschreden is. Dat is verspilling, zegt N-VA, want die producten worden nooit schadelijk voor de gezondheid - ze verliezen hooguit wat smaak. Daarom pleit de partij ervoor om de houdbaarheidsdatum op een reeks voedingsmiddelen te schrappen.

In Vlaanderen wordt jaarlijks per persoon tussen de 15 en 23 kilogram voedsel weggegooid dat nog perfect eetbaar is, of in totaal 120.000 ton. Voor een gezin met vier personen betekent dat een kost van 300 euro. Belgen zijn zo de op één na grootste verspillers van Europa, na de Nederlanders. Net als in Nederland en Duitsland gaan nu ook in ons land stemmen op om de vervaldatum bij een aantal producten die zeer lang houdbaar zijn van de verpakking te halen.

"Die verspilling heeft natuurlijk een grote economische en ecologische impact", zegt N-VA-Kamerlid Rita Gantois. Zij dient daarom een resolutie in waarin ze de federale regering vraagt om het probleem Europees aan te pakken. Veel wettelijke richtlijnen voor voedsel worden immers vastgelegd op Europees niveau. Concreet wil Gantois dat de lijst van producten die geen vervaldatum nodig hebben uitgebreid wordt met onder meer koffie, pasta, rijst, chips, speciaalbieren en bronwater.

Professor Mieke Uyttendaele van de vakgroep Voedselveiligheid en -kwaliteit aan de UGent vindt het een goed idee, maar voor professor Levensmiddelenmicrobiologie Chris Michiels (KU Leuven) is het een genuanceerder verhaal. Waarom precies, dat leest u in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis.