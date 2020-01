Exclusief voor abonnees N-VA wil opvangwet asielzoekers verstrengen 11 januari 2020

N-VA heeft een wetsvoorstel klaar om de opvangwet van asielzoekers te verstrengen. "Het huidige systeem is door vele misbruiken uitgehold", zeggen Kamerleden Theo Francken en Darya Safai. Daarom willen de N-VA'ers enkele maatregelen nemen om de instroom in het opvangnetwerk terug te dringen. Opvang aanbieden aan wie een meervoudige asielaanvraag indient mag volgens hen niet langer verplicht zijn. "Een nieuwe aanvraag is vaak enkel met het doel opnieuw opvang te krijgen", klinkt het. Vluchtelingen die al in een ander Europees land asiel aanvroegen en asielzoekers afkomstig uit andere EU-landen wil N-VA uit de opvang weren. Aanvragen van EU-burgers zijn "bij voorbaat kansloos" en dienen volgens Francken alleen om te kunnen genieten van het opvangsysteem en de medische zorgen die daarmee gepaard gaan. "In tijden van tekort aan opvang moeten we harde keuzes durven te maken", vindt hij. (FME)

