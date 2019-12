Exclusief voor abonnees N-VA wil ngo's subsidies afnemen bij seksueel misbruik 09 december 2019

N-VA heeft in de Kamer een wetsvoorstel ingediend om strenger op te treden tegen seksueel misbruik in de ontwikkelingssamenwerking. Vorig jaar kwam er al een integriteitscharter voor ngo's, maar dat gaat volgens N-VA niet ver genoeg. "We moeten sancties kunnen opleggen", zegt Kamerlid Kathleen Depoorter. In haar wetsvoorstel staat dat er één nationale gedragscode moet komen voor alle organisaties die aan ontwikkelingssamenwerking doen en die geld ontvangen van de federale overheid. Als er seksueel misbruik wordt vastgesteld, moeten de subsidies afgenomen kunnen worden.