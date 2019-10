N-VA wil in vrachtwagen klimmen strafbaar maken ISOLDE VAN DEN EYNDE

22 oktober 2019

00u00

Bron: HLN 17 De Krant N-VA wil het inklimmen van vrachtwagens strafbaar maken, met een straf tot één jaar cel. "Nu de brexit voor de deur staat en allicht meer transmigranten hun kans wagen om in het Verenigd Koninkrijk te geraken, willen wij het gerecht middelen aanreiken om krachtdadiger op te treden."

In 2017 werden 9.347 transmigranten tegengehouden door de politie, in 2018 waren dat er al 12.848. "Het lijkt erop dat het cijfer dit jaar lager zal liggen, maar alleen al in West-Vlaanderen houdt de politie gemiddeld 90 mensen per week tegen die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk proberen te reizen", vertelt Vlaams Parlementslid Maaike Devreese (N-VA), die de cijfers opvroeg. In 2016 werd het binnendringen van een haven als een misdrijf gecatalogiseerd - iets waar veel transmigranten zich aan wagen. Tegenover een eerste poging kan een celstraf staan van 6 maanden, bij verzwarende omstandigheden - zoals geweld of 's nachts - één jaar.

Afschrikmiddel

"Maar dat willen we uitbreiden", zegt parlementslid Christoph D'Haese (N-VA), die in de Kamer daarvoor een wetsvoorstel indient. "Want het probleem stelt zich niet alleen in de havens, maar ook op snelwegparkings. En dat zorgt voor een enorm onveiligheidsgevoel. Zeker nu de brexit voor de deur staat en er meer files worden verwacht, is de inschatting dat meer transmigranten hun kans zullen wagen om aan de andere kant van het Kanaal te geraken. Daarom willen we het inklimmen van vrachtwagens of andere rijdende/varende of vliegende toestellen ook strafbaar maken. De strafmaat wordt bovendien overal opgetrokken naar één jaar. Want iemand in voorlopige hechtenis nemen bij een straf van zes maanden is geen optie, dat kan wél vanaf één jaar. Een procureur kan een transmigrant nu in feite niet voorleiden voor een onderzoeksrechter. Daar passen we dus een mouw aan. We willen dat daders niet met de noorderzon verdwijnen. Het zal hopelijk een belangrijk afschrikmiddel zijn in de strijd tegen mensensmokkel. Als ze weten dat mensen hier in hechtenis kunnen worden genomen voor het inklimmen van vrachtwagens, zullen ze deze weg minder gebruiken." (IVDE)