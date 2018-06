N-VA wil Gentse sjerp aan Open Vld geven 11 juni 2018

In Gent willen N-VA en lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt af van het bestuur met het kartel sp.a/Groen. Het liefst gaat ze voor een 'Zweedse coalitie' met Open Vld en CD&V, net als op Vlaams en federaal niveau. Desnoods biedt Van Bossuyt de burgemeesterssjerp aan Mathias De Clercq (Open Vld) aan. "Bij ons draait het niet om de postjes, maar om de uitvoering van ons programma", klinkt het. "We willen verandering in Gent en we zijn de enige garantie hiervoor. Mathias mag van mij gerust burgemeester worden, al ben ik uiteraard ook kandidaat als lijsttrekker." Maar dan zullen ze samen wel zetels moeten winnen. Momenteel heeft de meerderheid 35 van de 51 zetels in handen met 16 zetels voor sp.a, 10 voor Groen en 9 voor Open Vld. N-VA (9 zetels), CD&V (4) en Open Vld (9) zouden met 22 zitjes vandaag dus samen niet aan een bestuursmeerderheid komen. En in oktober worden twee extra raadsleden gekozen. Er zijn dus minstens 27 raadsleden nodig om een bestuur te vormen. (DVL)

