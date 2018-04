N-VA wil forse bijsturing M-decreet: sneller terug naar buitengewoon onderwijs RA

12 april 2018

00u00 3 De Krant N-VA wil het M-decreet, dat ervoor zorgt dat kinderen met zorgnoden les kunnen volgen in het gewoon onderwijs, fors bijsturen. Zo zouden leerlingen weer sneller naar het buitengewoon onderwijs gestuurd worden. Exact het tegenovergestelde van wat Europa vorige maand nog eiste.

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls, onderwijsspecialist van N-VA, geeft aan dat de aanpassingen aan het M-decreet deel moeten uitmaken van een groter actieplan voor het basisonderwijs. "Enkel extra geld vrijmaken is niet de oplossing. Leerlingen die bijkomende noden hebben, gaan we niet helpen met wat meer ondersteuning. Zij moeten kunnen teruggaan naar het buitengewoon onderwijs, waar de expertise wel continu aanwezig is. We willen daarom stevig naar het M-decreet kijken. Vooral naar de letter, maar ook om de geest ervan bij te schaven."

De N-VA gaat zo in tegen de verzuchtingen van het Europees Comité voor Sociale Rechten, een orgaan van de Raad van Europa. Dat liet in maart verstaan dat Vlaanderen te weinig werk maakt van inclusie en dat te veel kinderen de toegang tot het gewoon onderwijs wordt ontzegd.

De onderwijskoepels houden zich op de vlakte. "Het is juist dat heel wat scholen vooral afhaken vanwege de gedragsproblemen en dat bijkomende ondersteuning nodig is", zegt Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) stelt dat geen enkel kind en geen enkele leerkracht mogen verdrinken. Ze geeft verder aan dat ze de komende weken een aantal bijsturingen wil doorvoeren.

