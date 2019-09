Exclusief voor abonnees N-VA wil dat nieuwkomer Nederlands leert in thuisland 20 september 2019

Als het van N-VA afhangt, moet wie in het kader van gezinshereniging naar ons land wil komen al in zijn thuisland een inburgeringsattest halen. Dat zou betekenen dat de betrokkene in zijn land van herkomst eerst onze taal en waarden en normen moet aanleren, zoals dat in Nederland en Duitsland nu al het geval is. Gewezen staatssecretaris voor Asiel Theo Francken en Kamerlid Yoleen Van Camp -beiden N-VA - dienden het wetsvoorstel dat de voorwaarden moet verstrengen gisteren in. Gezinshereniging blijft volgens hen het grootste kanaal van passieve migratie waarlangs migranten zich in ons land vestigen. "Dit zal er ook voor zorgen dat de integratie in de maatschappij bij aankomst versnelt, wat in het belang is van onze samenleving, maar zeker ook van de migrant", aldus Van Camp.

