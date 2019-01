N-VA wil (con)federaal opnieuw meeregeren 14 januari 2019

00u00 0

"We hebben binnen de Zweedse regering gedaan wat we gedaan konden krijgen. Dat niemand zich vergist: het is onze ambitie om het werk verder te zetten." Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever dit weekend gezegd op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij. N-VA wil opnieuw federaal besturen en legt daarvoor in eerste instantie het confederalisme op tafel. Maar als dat niet lukt - daar is een (wellicht onhaalbare) tweederdemeerderheid voor nodig - zal ze alsnog proberen mee te regeren. De partij zal dan wél partners moeten vinden, en op dat vlak heeft ze het zichzelf moeilijk gemaakt, vindt CD&V-voorzitter Wouter Beke. "Je enige partner aan Franstalige zijde zo schofferen en tegelijk zeggen dat je nog wil samenwerken: het is het één of het ander." (ARA)

HLN