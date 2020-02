N-VA wil 'cash for cars' reanimeren Fleur Mees

04 februari 2020

05u00 0 De Krant Kan cash for cars, het plan van de Zweedse federale regering om bedrijfswagens in te ruilen voor meer loon, nog gered worden? N-VA denkt van wel en wil daarom een nieuw wetsvoorstel indienen.

In januari werd het plan op basis van discriminatie vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Dat oordeelde dat een doelgericht extralegaal voordeel omzetten in een vrij te besteden som, werknemers zonder recht op een bedrijfswagen benadeelt. Maar volgens N-VA-Kamerlid Wouter Raskin is daar een mouw aan te passen door een zogenaamd 'cafetariaplan'. "Een voordeel in geld is niet langer mogelijk, maar een keuzemenu aan extralegale voordelen die werknemers flexibel kunnen samenstellen wél", zegt Raskin. "Nu zijn er allemaal kleine plannen en elk extralegaal voordeel speelt volgens zijn eigen spelregels. Laat ons één coherent plan maken."

Professor Fiscaal Recht Michel Maus (VUB) ziet veel voordelen in het voorstel, maar heeft ook twee bedenkingen. "Geldt dit voor elke werknemer voor elk bedrijf? Zo ja, dan wordt het budgettaire kader een moeilijk verhaal. Want komt het dan ten laste van de federale begroting?"



De praktische organisatie is nog voer voor discussie, geeft Wouter Raskin toe. "Maar niet alles wordt afgewenteld op de overheid. De voordelen kunnen worden beperkt tot 20 procent van het brutoloon van elke werknemer.”