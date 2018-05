N-VA wijst naar Geens in zaak vermoorde gevangenisverpleegster 03 mei 2018

00u00 0

De moord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts (45) maakt volgens N-VA-Kamerlid Sophie De Wit pijnlijk duidelijk dat het Belgische strafuitvoeringssysteem nog steeds grote gebreken vertoont. Verdachte Marco L. (43) werd in oktober 2017 veroordeeld voor een agressieve homejacking. Zijn drie jaar gevangenisstraf werd in de praktijk al automatisch verminderd tot acht maanden. Maar ook die moest hij niet uitzitten omdat Geens in de strijd tegen de overbevolking in de gevangenissen een tijdelijke richtlijn uitvaardigde waardoor veroordeelden met tot drie jaar gevangenisstraf nog sneller konden vrijkomen dan de standaard van een derde. "Ik stel me er vragen bij dat een minister eenzijdig beslist over het inkorten van een straf die door een rechter werd opgelegd. Wat blijft er nog over van een celstraf?", aldus De Wit.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN