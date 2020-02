Exclusief voor abonnees N-VA vraagt opnieuw afschaffing assisen 12 februari 2020

In aanloop naar het proces rond de aanslagen van 22 maart zet N-VA de afschaffing van de assisenprocedure weer op de agenda. "Wij gaan aan het parlement vragen om artikel 150 van de grondwet aan te passen en zo assisen weg te krijgen", zegt N-VA-justitiespecialiste Kristien Van Vaerenbergh. "Daar is een tweederdemeerderheid voor nodig, maar misschien lukt dat wel." Zondag had federaal procureur Frédéric Van Leeuw er in 'De Zevende Dag' al voor gepleit dat proces niet voor assisen te brengen. En gisteren schaarde ook Leuvens hoogleraar strafrecht Frank Verbruggen zich achter die pleidooien. "In zijn ideale vorm is assisen heel mooi, op papier. Maar het kost veel geld, tijd en energie. En ik stel vragen bij de toegevoegde waarde in vergelijking met de beoordeling door het gezond verstand van de beroepsrechter." (IBO)

