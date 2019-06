N-VA vraagt concrete voorstellen: alle hens aan dek bij Vlaams Belang Isolde Van Den Eynde

03 juni 2019

05u00 3 De Krant Voor de Vlaamse regeringsvorming vraagt N-VA erg concrete voorstellen van het Vlaams Belang. Een lastige karwei voor een - tot voor kort - piepkleine partij.

"Ze gaan nu met concrete voorstellen moeten komen. We zullen hun gewicht eindelijk eens niet electoraal, maar inhoudelijk kunnen wegen." Theo Francken (N-VA) maakte afgelopen weekend in allerlei interviews de strategie van N-VA tegenover Vlaams Belang duidelijk. Hij verwees nog eens naar de migratiestop die Vlaams Belang zo graag wil, maar die in de praktijk niet zomaar uitvoerbaar is. "Hun voorstellen moeten juridisch sluitend zijn en de mensenrechten respecteren."

Bij Vlaams Belang is het momenteel alle hens aan dek. De partij werd vijf jaar geleden quasi van de kaart geveegd en moest daardoor heel wat politiek personeel laten gaan. Vooral de parlementsleden moeten nu nota's opstellen die de partij aan Bart De Wever kan voorleggen.

Hoe dan ook is de vraag hoezeer die oefening zin heeft. Voor een Vlaamse meerderheid is nog een derde partij nodig en die zwoeren al allemaal dat ze niet met het VB zouden besturen. N-VA wil vooral bewijzen dat ze het geprobeerd heeft. (IVDE)