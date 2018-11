N-VA-voorzitter neemt het op voor Apu uit 'The Simpsons' 07 november 2018

Dat winkeluitbater Apu Nahasapeemapetilon mogelijk uit 'The Simpsons' verdwijnt, kan er bij N-VA-voorzitter Bart De Wever - grote fan van de animatiereeks - niet in. In de VS is commotie ontstaan omdat het personage racistisch zou zijn voor Indiërs. De kritiek zwelt dermate aan dat de makers zouden overwegen Apu 'af te danken'. "Hij is het stereotype van iemand die je ook weleens tegenkomt in een nachtwinkel... En dat wordt op een humoristische, zelfs briljante wijze uitvergroot", aldus De Wever op Radio 1. "In de serie wordt werkelijk iedereen erdoor gesleurd. Mister Smithers, bijvoorbeeld, wordt redelijk stereotiep als homo afgebeeld. Groundskeeper Willie is ook niet erg flatterend voor alle Schotten (...) Daarom vind ik het heel sterk dat iemand aanstoot neemt aan Apu. Humor is een belangrijk ventiel in de vrije samenleving. Draai dat alstublieft niet dicht."

