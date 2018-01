N-VA verzet zich niet meer tegen kernuitstap ARA/JVA

31 januari 2018

05u00 0 De Krant N-VA laat haar verzet tegen het Energiepact en de geplande kernuitstap in 2025 varen. Dat is te horen bij meerdere partijbronnen. "We zullen het niet te hard meer spelen", klinkt het.

Of N-VA nu plots wél gelooft dat we in 2025 al zonder kernenergie kunnen? Neen, maar ze heeft zo haar strategische redenen voor de ommekeer. "De publieke opinie wéét nu dat we grote vragen hebben bij de kernuitstap. De andere partijen moeten maar bewijzen dat het kan." (ARA/JVH)