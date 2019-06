Exclusief voor abonnees N-VA verliest vooral in arme gemeenten 12 juni 2019

00u00 0

De N-VA verloor bij de jongste verkiezingen amper 3 procent in de 20 procent rijkste gemeenten, en bijna 10 procent in de 20 procent armste. Dat blijkt uit onderzoek van 'De Standaard'. Bij Vlaams Belang is het plaatje net omgekeerd. Hoe lager het inkomen, hoe sterker de partij wint. VB stuurde economisch flink naar links: de partij ijverde voor het optrekken van de minimumpensioenen tot 1.500 euro en pleitte voor een verlaging van de btw op elektriciteit. De resultaten doen vermoeden dat N-VA economisch te hard overkomt om de lagere inkomensklasse bij zich te houden.