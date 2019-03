N-VA tegen fiscaal voordelige rechtsbijstand 11 maart 2019

N-VA wil het wetsvoorstel van CD&V om de verzekering voor rechtsbijstand fiscaal voordelig te maken niet steunen. Nochtans stond die maatregel in het regeerakkoord van Michel I. "We kwamen overeen dat de rechtsbijstandsverzekering zou worden gepromoot voor personen die geen aanspraak kunnen maken op een pro Deo. Heel wat laagverdieners hebben immers net iets te veel bestaansmiddelen om daarvan gebruik te kunnen maken, maar hebben anderzijds te weinig financiële marge om de kosten van een rechtsgeschil te dragen. Maar nu ligt een soort standaardpolis voor die door haar breed en klassiek toepassingsgebied vrij duur uitvalt. Het doelpubliek dreigt met zo'n hoge premie uit de boot te vallen. In de regering waren we bereid om CD&V deze symboolmaatregel te gunnen, maar door de regeringsval laten we onze terechte principiële bezwaren doorwegen", klinkt het bij N-VA. Of de maatregel op steun van de linkse oppositie kan rekenen, is nog niet duidelijk. Ook Groen heeft bezwaren. (IVDE)

