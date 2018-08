N-VA'ster maakt brandhout van bijkluswet 18 augustus 2018

Vlaams Parlementslid en onderneemster Grete Remen (N-VA) vindt de door haar partij mee goedgekeurde wet waarbij je 500 euro per maand onbelast kan bijklussen "een klap in het gezicht van echte ondernemers". Ook wil ze het statuut van zelfstandige in bijberoep in de tijd beperken. Volgens haar eten zij immers van twee walletjes: ze betalen minder sociale bijdragen, maar worden wel beschermd als werknemer. "Zo kunnen ze goedkoper werken dan voltijdse zelfstandigen", aldus Remen in 'Het Belang Van Limburg'. "Dat is oneerlijke concurrentie." N-VA benadrukt dat Remen louter haar persoonlijk standpunt vertolkt en wenst verder niet te reageren. (ARA)