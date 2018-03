N-VA-schepen noemt partij "Vlaams Belang light" 28 maart 2018

"Als ik sommige standpunten lees, denk ik weleens: dan waren wij destijds bij het Vlaams Blok maar watjes." Dat zegt de Brasschaatse N-VA-schepen van Mobiliteit Luc Sevenhans deze week in 'Knack'. Sevenhans richtte de lokale Vlaams Blok-afdeling op in Brasschaat, maar zit nu bij de N-VA van Jan Jambon, of zoals hij ze zelf noemt: "Vlaams Belang light". Light, al zegt Theo Francken volgens Sevenhans soms dingen waarvoor ze Filip Dewinter in de gevangenis gedraaid zouden hebben. "Dat zal wel voortschrijdend inzicht zijn, zeker." Conclusie: zijn nieuwe partij verschilt niet veel van de oude. Volgens N-VA spelen de nakende verkiezingen mogelijk mee in Sevenhans' analyse. "In deze periode kan dat altijd met misnoegdheid over de lokale lijstvorming te maken hebben." Sevenhans komt in oktober niet meer op bij de gemeenteraadsverkiezingen.

