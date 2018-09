N-VA roept Aalsterse kandidaat op het matje 06 september 2018

N-VA is diep geschokt door de 'Pano'-reportage. "Als deze praktijken plaatsvinden bij Schild & Vrienden -en wij hebben geen indicatie om aan te nemen dat dat niet zo zou zijn - dan is dat walgelijk en al te gortig", aldus N-VA-woordvoerder Joachim Pohlmann. Met N-VA-kandidaten die actief zijn bij Schild & Vrienden - in het bijzonder een kandidaat uit Aalst - zal een gesprek worden aangegaan. "Je moet natuurlijk eerst luisteren naar hun verhaal en wat daar gaande is, maar daarna zullen wij de gepaste stappen ondernemen."

