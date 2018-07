N-VA-lek zet relatie De Wever-Michel nog meer op scherp: het botert niet meer tussen de premier en zijn schaduw Dieter Dujardin

03 juli 2018

00u00 17 De Krant "De premier heeft de ouders van Mawda in een slachtofferrol geduwd en de regering in die van dader." In een gelekt verslag van een N-VA-vergadering, toont Bart De Wever zich ongemeen scherp voor Charles Michel. Pookt N-VA een etterend conflict bewust verder op? "Nee, we zitten hier verveeld mee."

Wat ruist er door het struikgewas bij N-VA? Terwijl de partijtop een lastig interview van een erg kritische parlementsvoorzitter Jan Peumans gisterochtend nog makkelijk leek te kunnen wegzetten als gemopper van een oude brompot, lekte via VTM Nieuws een verslag uit van het N-VA-partijbestuur van eind mei. Daarin wordt melding gemaakt van bedenkingen bij de uitspraken die De Wever deed over de zaak-Mawda.

Zoals bekend vond de voorzitter het in mei niet nodig om te wachten tot na de begrafenis van de door een politiekogel gedode kleuter, om op de verantwoordelijkheid van de ouders te wijzen. Op zich wijst het verslag niet op dissidentie of massaal ongenoegen over de harde communicatiestijl van De Wever en Theo Francken.

Van de bekende namen tonen alleen Siegfried Bracke en Peter De Roover zich bezorgd, maar dan vooral over de perceptie van de partij. "Puur rationeel ben ik akkoord, maar ik had dit niet gedaan. Dit kwam te hard over", aldus Bracke. En De Roover: "Het verhaal moest gebracht worden, alleen is het de vraag of dit het goede moment was. We mogen niet gevoelloos overkomen."

Op z'n VLD's

Niet zozeer de inhoud van het lek is dus merkwaardig. Wel het feit dát het gebeurt. Verslagen van woelige interne vergaderingen op straat gooien: dat was ooit het patent van de VLD. Niks daarvan bij N-VA, waar De Wever nog altijd de onbedreigde patron is en Theo Francken de kroonprins die de volle steun van de voorzitter geniet.

Er zijn dus twee mogelijkheden: of dit verslag werd gelekt door iemand die zichzelf in het zonnetje wil zetten, of dit dient een heel ander doel. De rode draad door het verslag is namelijk dat De Wever en Francken de verantwoordelijkheid voor hun harde communicatie volledig in de schoenen van premier Michel schuiven. "Door de ouders te ontvangen heeft de premier hen in een pure slachtofferrol geduwd en de regering in de rol van de dader", aldus De Wever. En nog: "De premier laat ons geen nieuw beleid op vlak van migratie uitoefenen."

Dash is eruit

Ook dat is niet helemaal nieuw. De Wever hintte al op de ontmoeting van Michel met de ouders tijdens een interview op ATV. Maar er is de laatste weken wel wat veranderd in in de onderlinge verhoudingen. Het botert niet meer tussen premier en schaduwpremier en het ene incident volgt het andere op.

Meest recente voorbeeld was de clash over de nieuwe straaljagers, eerder kon Michel het niet smaken dat De Wever had verklaard dat de dash uit de regering is. Wat vooral opvalt is dat het begrip voor elkaars gevoeligheden afneemt. Bij N-VA vinden ze dat Michel van elke mug een olifant maakt sinds bekend raakte dat De Wever en Jan Jambon met Didier Reynders (MR) gingen eten, bij MR vinden ze dat N-VA geen respect heeft voor de moeilijke positie van de premier in Wallonië, en bij CD&V ontwaren ze in quasi elke demarche van N-VA een strategie om tot een val van de regering en vroegtijdige verkiezingen te komen.

Past dit lek in zo'n strategie? N-VA ontkent met klem. "We zitten hier zeer verveeld mee. Interne documenten die gelekt worden: dat is niet de gewoonte. Gezien we daar nooit over communiceren, gaan we dat ook nu niet doen. Als de premier hier problemen mee heeft, zal dat intern uitgeklaard worden."

Charles Michel wil niet reageren op de documenten. Bij MR valt te horen dat de ontmoeting met de ouders van Mawda bedoeld was om medeleven te betuigen, dat alle regeringspartijen op de hoogte waren en dat Michel ook contact had met de politiediensten. "Als een mens geen teken van empathie meer kan tonen..."