N-VA legt strengere gezinshereniging op tafel: wie gezin naar België wil brengen, moet hoger loon hebben Isolde Van Den Eynde

29 maart 2019

05u00 0 De Krant N-VA legt bij een volgende regeringsvorming strengere regels voor gezinshereniging op tafel. "Wie zijn vrouw of een kind wil laten overkomen, moet minstens 1.757 euro per maand verdienen - dat is 140% van het leefloon", zegt Theo Francken. Opmerkelijk genoeg lijkt de ex-staatssecretaris steun te vinden bij de MR van Charles Michel, met wie het serieus scheef zit.

Belgen en niet-Europeanen die een familielid willen laten overkomen naar ons land, moeten kunnen bewijzen dat ze over een goede woning en voldoende bestaansmiddelen beschikken. Hun komst mag niet wegen op de sociale zekerheid. Concreet moeten ze zeker 120% van het leefloon of 1.505,78 euro netto per maand verdienen. "Maar of je nu alleen een echtgenote of ook nog eens vier kinderen laat overkomen, dat bedrag blijft hetzelfde. Met die 1.505 euro moet je dus ook een gezin van zes kunnen onderhouden - denk aan huur, verzekeringen, vaste kosten en voeding - en dat lijkt mij onvoldoende", zegt Theo Francken.

Gulden middenweg

De N-VA'er wil de inkomensgrens voor gezinshereniging daarom optrekken tot 140% van het leefloon of 1.757 euro netto per maand. Voor elk extra gezinslid moet dat bedrag met 10% stijgen. Een man die zijn vrouw en drie kinderen wil laten overkomen naar ons land moet dus 170% van het leefloon verdienen, of 2.133 euro netto per maand. Er is een uitzondering: in het eerste jaar na hun erkenning mogen vluchtelingen een aanvraag tot gezinshereniging doen zonder dat ze moeten aantonen dat ze over voldoende financiële middelen beschikken. Die termijn wil Francken dan weer inkorten naar zes maanden. "De Europese richtlijn voorziet een wachttermijn van drie maanden. Landen als Duitsland, Nederland en Frankrijk hebben hun termijn al ingekort naar die drie maanden, maar zes maanden lijkt mij een gulden middenweg." Vraag is of zijn voorstel niet indruist tegen het Europese grondrecht op een gezinsleven. Francken voorziet zelf geen juridische problemen. Maar verschillende organisaties, onder meer de Orde van de Vlaamse Balies, zagen dat bij het invoeren van de eerste inkomensgrens in 2011 anders.

Waarom lost Francken zijn ballonnetje nu pas? Die strengere regels had hij de voorbije 4,5 jaar in de regering kunnen bepleiten. "CD&V stond op de rem", zegt hij. "Er was een afspraak in de regering-Michel om aan gezinshereniging niet veel te veranderen. Maar bij een volgende regeringsvorming willen wij die strengere voorwaarden absoluut op tafel leggen. Die werf wil ik zeker nog aanpakken." Dat CD&V er niet warm voor loopt, wil niet zeggen dat zijn wetsvoorstel een doodgeboren kind is. "Ik heb de migratieplannen van CD&V nog niet gezien", werpt Francken op. De liberalen denken ook aan een verhoging. Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten opperde vier jaar geleden ook al om de inkomensgrens te verhogen naar 150% van het leefloon. En nog geen twee maanden geleden stelde Olivier Chastel, ex-voorzitter van de MR, hetzelfde voor. "Als ik afga op de publieke verklaringen, zal ik bij de MR dus steun vinden", zegt Francken.

Geruchten

Bien étonnés de se trouver ensemble. Want de MR, en de premier op kop, lijkt Francken rauw te lusten. Het gerucht gaat zelfs dat de MR wel opnieuw met N-VA in zee wil, maar niét met Theo Francken. Hij zucht. "Er doen zoveel geruchten de ronde. De soep wordt meestal niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Een veto van een partij tegen personeel van een andere partij, dat is nog nooit gebeurd. Ik voel geen rancune tegenover de premier, ik hoop hij ook niet tegenover mij."